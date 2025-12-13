Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв: я не спринтер, обычно отстаю на три-четыре секунды от лучших в России

Коростелёв: я не спринтер, обычно отстаю на три-четыре секунды от лучших в России
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв после спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария) рассказал, что не является спринтером.

«На последнем километре напрягся. Я не спринтер, и обычно отстаю на три-четыре секунды от лучших в России в спринте», — приводит слова Коростелёва Dagbladet.

22-летний Коростелёв не смог попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта в Давосе, однако показал результат, которого достаточно для олимпийской квалификации. Он занял 52-е место с отставанием 8,32 секунды от лидера. Победителем квалификации стал французский лыжник Люка Шанава.

Отметим, это не гарантирует выступления Коростелёву на Олимпиаде-2026. Российским лыжникам предстоят дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Материалы по теме
Коростелёв — о норвежцах на КМ: когда встречу их, у меня не будет проблем пообщаться
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android