Коростелёв: я не спринтер, обычно отстаю на три-четыре секунды от лучших в России

Российский лыжник Савелий Коростелёв после спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария) рассказал, что не является спринтером.

«На последнем километре напрягся. Я не спринтер, и обычно отстаю на три-четыре секунды от лучших в России в спринте», — приводит слова Коростелёва Dagbladet.

22-летний Коростелёв не смог попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта в Давосе, однако показал результат, которого достаточно для олимпийской квалификации. Он занял 52-е место с отставанием 8,32 секунды от лидера. Победителем квалификации стал французский лыжник Люка Шанава.

Отметим, это не гарантирует выступления Коростелёву на Олимпиаде-2026. Российским лыжникам предстоят дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).