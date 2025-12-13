Йоханнес Клебо не смог выйти в 1/2 финала спринта на Кубке мира в Давосе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог выйти в полуфинал спринта на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). В первом четвертьфинальном забеге он стал четвёртым, показав результат 2.20,4.

Лидером забега стал француз Люка Шанава с результатом 2.19,6. Второй результат показал норвежец Ансгар Эвенсен (+0,4).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Давос (Швейцария) Спринт. Мужчины. 1/4 финала. Забег 1: