Йоханнес Клебо не смог выйти в 1/2 финала спринта на Кубке мира в Давосе
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог выйти в полуфинал спринта на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). В первом четвертьфинальном забеге он стал четвёртым, показав результат 2.20,4.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Четвертьфинал. Забег 1
13 декабря 2025, суббота. 18:45 МСК
Окончено

Лидером забега стал француз Люка Шанава с результатом 2.19,6. Второй результат показал норвежец Ансгар Эвенсен (+0,4).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Давос (Швейцария) Спринт. Мужчины. 1/4 финала. Забег 1:

  1. Люка Шанава (Франция) — 2.19,6.
  2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +0,4.
  3. Лукас Мрконич (Австрия) +0,5.
  4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +0,8.
  5. Георг Эрссон (Швеция) +0,9.
  6. Симоне Мочеллини (Италия) +2,3.
