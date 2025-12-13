Скидки
Лыжи

Волков — о Клебо в спринте в Давосе: испугался Коростелёва и решил пойти отдыхать пораньше

Комментарии

Российский лыжник Сергей Волков отреагировал на выступление пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Четвертьфинал. Забег 1
13 декабря 2025, суббота. 18:45 МСК
Окончено

«Все мы знаем, что Клебо на самом деле испугался Савелия и решил пойти отдыхать домой пораньше, чтобы подготовиться к завтрашней гонке с раздельного старта», — написал Волков в социальных сетях.

Йоханнес Клебо не смог выйти в полуфинал спринта в Давосе. В первом четвертьфинальном забеге он стал четвёртым, отстав от лидера на 0,8. Россиянин Савелий Коростелёв занял 52-е место в квалификации.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Давос (Швейцария) Спринт. Мужчины. 1/4 финала. Забег 1:

1. Люка Шанава (Франция) — 2.19,6.
2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +0,4.
3. Лукас Мрконич (Австрия) +0,5.
4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +0,8.
5. Георг Эрссон (Швеция) +0,9.
6. Симоне Мочеллини (Италия) +2,3.

Новости. Лыжи
