«Исключительно дружелюбная». Коростелёв — об атмосфере на Кубке мира в Давосе

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался об условиях и атмосфере на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

«Здесь только я, Дарья [Непряева] и один сервисмен. Но атмосфера исключительно дружелюбная. Все здороваются, некоторые подходят поговорить. Никаких проблем нет, хотя я немного стесняюсь», – приводит слова Коростелёва SVT.

22-летний Коростелёв не смог попасть в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он занял 52-е место. Результата Савелия достаточно для олимпийской квалификации, но это не гарантирует выступления Коростелёву на Олимпиаде-2026. Российским лыжникам предстоят дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

