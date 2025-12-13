Йонна Сундлинг выиграла спринт на Кубке мира в Давосе, Мюрвольд — вторая

Олимпийская чемпионка – 2022 шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Она преодолела дистанцию за 2.31,8.

Второй стала норвежская спортсменка Матильде Мюрвольд, отстав от лидера на 0,1. Тройку лидеров замкнула представительница Швейцарии Надине Фендрих (+2,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2025. Третий этап. Давос (Швейцария). Женщины. Финал: