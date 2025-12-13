Скидки
Йонна Сундлинг выиграла спринт на Кубке мира в Давосе, Мюрвольд — вторая

Олимпийская чемпионка – 2022 шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Она преодолела дистанцию за 2.31,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 19:35 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:31.8
2
Матильде Мюрвольд
Норвегия
+0.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.6

Второй стала норвежская спортсменка Матильде Мюрвольд, отстав от лидера на 0,1. Тройку лидеров замкнула представительница Швейцарии Надине Фендрих (+2,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2025. Третий этап. Давос (Швейцария). Женщины. Финал:

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.31,8.
  2. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +0,1.
  3. Надине Фендрих (Швейцария) +2,6.
  4. Майя Дальквист (Швеция) +2,9.
  5. Линн Сван (Швеция) +3,6.
  6. Лаура Гиммлер (Германия) +5,3.
