Йонна Сундлинг выиграла спринт на Кубке мира в Давосе, Мюрвольд — вторая
Олимпийская чемпионка – 2022 шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Она преодолела дистанцию за 2.31,8.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 19:35 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:31.8
2
Матильде Мюрвольд
Норвегия
+0.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.6
Второй стала норвежская спортсменка Матильде Мюрвольд, отстав от лидера на 0,1. Тройку лидеров замкнула представительница Швейцарии Надине Фендрих (+2,6).
