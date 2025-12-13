Скидки
Главная Лыжи Новости

Люка Шанава стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Давосе, Пеллегрино — второй

Люка Шанава стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Давосе, Пеллегрино — второй
Комментарии

Французский лыжник Люка Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 2.17,60.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 19:45 МСК
Окончено
1
Люка Шанава
Франция
2:17.6
2
Федерико Пеллегрино
Италия
2:17.6
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+1.2

Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, отстав от лидера на 0,03. Тройку лидеров замкнул норвежец Оскар Опстад Вике (+1,23). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выбыл в четвертьфинале соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль, мужчины. Финал:

  1. Люка Шанава (Франция) — 2.17,60.
  2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,03.
  3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +1,23.
  4. Джек Янг (США) +4,05.
  5. Бен Огден (США) +4,26.
  6. Эдвин Ангер (Швеция) +22,15.
