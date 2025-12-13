Люка Шанава стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Давосе, Пеллегрино — второй
Французский лыжник Люка Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 2.17,60.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 19:45 МСК
Окончено
1
Люка Шанава
Франция
2:17.6
2
Федерико Пеллегрино
Италия
2:17.6
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+1.2
Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, отстав от лидера на 0,03. Тройку лидеров замкнул норвежец Оскар Опстад Вике (+1,23). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выбыл в четвертьфинале соревнований.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль, мужчины. Финал:
- Люка Шанава (Франция) — 2.17,60.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +0,03.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) +1,23.
- Джек Янг (США) +4,05.
- Бен Огден (США) +4,26.
- Эдвин Ангер (Швеция) +22,15.
