Люка Шанава стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Давосе, Пеллегрино — второй

Французский лыжник Люка Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 2.17,60.

Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, отстав от лидера на 0,03. Тройку лидеров замкнул норвежец Оскар Опстад Вике (+1,23). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выбыл в четвертьфинале соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль, мужчины. Финал:

Люка Шанава (Франция) — 2.17,60. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,03. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +1,23. Джек Янг (США) +4,05. Бен Огден (США) +4,26. Эдвин Ангер (Швеция) +22,15.