Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026, мужчины: Ардашев — лидер, Терентьев — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в спринте свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Чусовом лидирует в спринтерском зачёте соревнований. В его активе 121 очко.

Вторую строчку занимает Александр Терентьев с 102 очками. Тройку лидеров замыкает Иван Горбунов (79).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 121 очко.

2. Александр Терентьев (Тюменская область) — 102.

3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 79.

4. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 76.

5. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 72.

6. Владислав Афанасьев (Республика Татарстан) — 65.

7. Данила Карпасюк (Челябинская область) — 61.

7. Сергей Забалуев (Респубилка Татарстан) — 61.

9. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО) — 53.

10. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО) — 50.