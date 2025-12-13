Скидки
Лыжи

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — 11-й

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — 11-й
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в спринте на этапе Кубка России – 2025/2026 в Чусовом продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. У представителя Татарстана в активе 346 очков.

На второй строчке зачёта располагается Савелий Коростелёв, ныне находящийся в Давосе (Швейцария) на Кубке мира. На счету Коростелёва 230 очков. Тройку лидеров замыкает Иван Горбунов (171).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 346 очков.
2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) – 230.
3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 171.
4. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 168.
5. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 167.
6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 157.
7. Сергей Волков (Республика Татарстан) – 154.
8. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 152.
9. Алексей Червоткин (Тюменская область) – 150.
10. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) – 136.
11. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 134.

Календарь Кубка России - 2025/2026
