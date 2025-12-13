Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026, женщины: Баранова — лидер, Фалеева — вторая
Лыжница Алёна Баранова лидирует в спринтерском зачёте Кубка России — 2025/2026. В активе представительницы Ленинградской области 114 очков.
Вторую строчку занимает Анастасия Фалеева с результатом 100 очков. Тройку лидеров замыкает Екатерина Евтягина (78).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:
- Алёна Баранова (Ленинградская область) — 114 очков.
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 100.
- Екатерина Евтягина (Оренбургская область — Свердловская область) — 78.
- Ксения Шорохова (Тюменская область) — 76.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 75.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 73.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 71.
- Милена Габушева (Республика Коми) — 59.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 57.
- Юлия Ступак (Республика Коми) — 53.
