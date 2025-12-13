Скидки
Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026, женщины: Баранова — лидер, Фалеева — вторая

Комментарии

Лыжница Алёна Баранова лидирует в спринтерском зачёте Кубка России — 2025/2026. В активе представительницы Ленинградской области 114 очков.

Вторую строчку занимает Анастасия Фалеева с результатом 100 очков. Тройку лидеров замыкает Екатерина Евтягина (78).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:

  1. Алёна Баранова (Ленинградская область) — 114 очков.
  2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 100.
  3. Екатерина Евтягина (Оренбургская область — Свердловская область) — 78.
  4. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 76.
  5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 75.
  6. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 73.
  7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 71.
  8. Милена Габушева (Республика Коми) — 59.
  9. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 57.
  10. Юлия Ступак (Республика Коми) — 53.
