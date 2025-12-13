«Решила в финале жать на газ». Сундлинг — о победе в личном спринте в Давосе
Олимпийская чемпионка – 2022 шведская лыжница Йонна Сундлинг поделилась впечатлениями после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 19:35 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:31.8
2
Матильде Мюрвольд
Норвегия
+0.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.6
«Рада, что в конце удача оказалась на моей стороне, потому что всё получилось очень плотно. Чувствовала, что организм хорошо восстановился и просто решила жать на газ в финале, потому что это был мой последний старт сегодня. Даже если бы на финише проиграла, всё равно была бы довольна, конечно, очень рада, что мне удалось победить. Я сделала всё, что могла», – приводит слова Сундлинг SVT.
Помимо победы в личной спринтерской гонке, Сундлинг также выиграла командный спринт этапа Кубка мира в Давосе в паре с Майей Дальквист, который прошёл 12 декабря.
