Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Вернулся к тренировкам всего 20 дней назад». Шанава — о победе в спринте в Давосе

«Вернулся к тренировкам всего 20 дней назад». Шанава — о победе в спринте в Давосе
Комментарии

Французский лыжник Люка Шанава поделился впечатлениями после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 19:45 МСК
Окончено
1
Люка Шанава
Франция
2:17.6
2
Федерико Пеллегрино
Италия
2:17.6
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+1.2

«Не знаю, как мне удалось одержать победу. Вернулся к тренировкам всего 20 дней назад, меня обыгрывали на Кубке Франции — это просто безумие. Я так много работаю, чтобы добиться успеха, это не всегда окупается. А сегодня было просто великолепно», – приводит слова Шанава L’Equipe.

Отметим, Шанава одержал победу и в квалификации к спринтерской гонке, в которой принимал участие российский лыжник Савелий Коростелёв, завершивший этот этап соревнований на 52-м месте, уступив французу 8,32 секунды.

Материалы по теме
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android