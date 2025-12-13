«Вернулся к тренировкам всего 20 дней назад». Шанава — о победе в спринте в Давосе

Французский лыжник Люка Шанава поделился впечатлениями после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе.

«Не знаю, как мне удалось одержать победу. Вернулся к тренировкам всего 20 дней назад, меня обыгрывали на Кубке Франции — это просто безумие. Я так много работаю, чтобы добиться успеха, это не всегда окупается. А сегодня было просто великолепно», – приводит слова Шанава L’Equipe.

Отметим, Шанава одержал победу и в квалификации к спринтерской гонке, в которой принимал участие российский лыжник Савелий Коростелёв, завершивший этот этап соревнований на 52-м месте, уступив французу 8,32 секунды.