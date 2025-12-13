Скидки
Лыжи

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая продолжает лидировать, Непряева — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая продолжает лидировать, Непряева — вторая
Российская лыжница Евгения Крупицкая лидирует в общем зачёте Кубка России после спринта на третьем этапе в Чусовом. В активе спортсменки из Санкт-Петербурга 280 очков.

На втором месте располагается Дарья Непряева, ныне находящаяся в в Давосе (Швейцария) на Кубке мира. На счету Непряевой 218 очков. Тройку лидеров замыкает Екатерина Никитина с 214 очками.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 280 очков.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) – 218.
3. Екатерина Никитина (Москва) – 214.
4. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Бурятия) – 201.
5. Ксения Шорохова (Тюменская область) – 192.
6. Алина Пеклецова (Вологодская область) – 184.
7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 182.
8. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) – 169.
9. Алёна Баранова (Ленинградская область – Томская область) – 166.
10. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 145.
10. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) – 145.

