Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Чусовом в рамках третьего этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт гонка преследования свободным стилем. Начало назначено на 9:00 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Третий этап. Кубок России. Женская гонка преследования свободным стилем. Старт-лист (частично):

1. Вероника Степанова (Республика Татарстан).
2. Алина Пеклецова (Волгоградская область).
3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
4. Алёна Баранова (Ленинградская область).
5. Арина Кусургашева (Республика Алтай).
6. Юлия Ступак (Республика Коми).
7. Дарья Канева (Республика Коми).
8. Алиса Жамбалова (Тюменская область).
9. Татьяна Сорина (Тюменская область).
10. Ольга Царева (Республика Коми).
19. Полина Порошкина (Республика Коми).
27. Мария Истомина (Ленинградская область).

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Клебо психанул на Кубке мира! Норвежец упал, швырнул палки и убежал со стадиона
Клебо психанул на Кубке мира! Норвежец упал, швырнул палки и убежал со стадиона
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android