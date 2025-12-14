Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Чусовом в рамках третьего этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт гонка преследования свободным стилем. Начало назначено на 9:00 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Третий этап. Кубок России. Женская гонка преследования свободным стилем. Старт-лист (частично):

1. Вероника Степанова (Республика Татарстан).

2. Алина Пеклецова (Волгоградская область).

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

4. Алёна Баранова (Ленинградская область).

5. Арина Кусургашева (Республика Алтай).

6. Юлия Ступак (Республика Коми).

7. Дарья Канева (Республика Коми).

8. Алиса Жамбалова (Тюменская область).

9. Татьяна Сорина (Тюменская область).

10. Ольга Царева (Республика Коми).

19. Полина Порошкина (Республика Коми).

27. Мария Истомина (Ленинградская область).