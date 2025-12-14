Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Чусовом в рамках третьего этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт гонка преследования свободным стилем. Начало назначено на 10:30 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Третий этап. Кубок России. Мужская гонка преследования свободным стилем. Старт-лист (частично):

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

2. Александр Большунов (Республика Татарстан).

3. Илья Семиков (Республика Коми).

4. Иван Якимушкин (Тюменская область).

5. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО — Югра).

6. Андрей Сахаров (Костромская область).

7. Артём Мальцев (Тюменская область).

8. Илья Порошкин (Республика Коми).

9. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область).

10. Сергей Волков (Республика Татарстан).

12. Евгений Семяшкин (Республика Коми).

18. Андрей Собакарёв (Новосибирская область).