Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Чусовом в рамках третьего этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт гонка преследования свободным стилем. Начало назначено на 10:30 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
14 декабря 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Третий этап. Кубок России. Мужская гонка преследования свободным стилем. Старт-лист (частично):

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
2. Александр Большунов (Республика Татарстан).
3. Илья Семиков (Республика Коми).
4. Иван Якимушкин (Тюменская область).
5. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО — Югра).
6. Андрей Сахаров (Костромская область).
7. Артём Мальцев (Тюменская область).
8. Илья Порошкин (Республика Коми).
9. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область).
10. Сергей Волков (Республика Татарстан).
12. Евгений Семяшкин (Республика Коми).
18. Андрей Собакарёв (Новосибирская область).

Календарь Кубка России - 2025/2026
