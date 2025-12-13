Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Сундлинг — лидер, Непряева — 62-я

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Сундлинг — лидер, Непряева — 62-я
Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2022 шведская лыжница Йонна Сундлинг лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 301 очко.

Вторую строчку занимает её соотечественница Йоханна Хагстрём с результатом 261 очко. Тройку лидеров замыкает ещё одна шведка Майя Дальквист (253). Россиянка Дарья Непряева, которая дебютировала на Кубке мира в сегодняшнем спринте, занимает 62-ю строчку (13).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 301 очко.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 261.
3. Майя Дальквист (Швеция) — 253.
4. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 249.
5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 240.
6. Надине Фендрих (Швейцария) — 217.
7. Лаура Гиммлер (Германия) — 195.
8. Линн Сван (Швеция) — 188.
9. Колетта Ридзек (Германия) — 174.
10. Моа Илар (Швеция) — 174.
62. Дарья Непряева (Россия) — 13.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева?
Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android