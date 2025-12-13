Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Сундлинг — лидер, Непряева — 62-я

Олимпийская чемпионка – 2022 шведская лыжница Йонна Сундлинг лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 301 очко.

Вторую строчку занимает её соотечественница Йоханна Хагстрём с результатом 261 очко. Тройку лидеров замыкает ещё одна шведка Майя Дальквист (253). Россиянка Дарья Непряева, которая дебютировала на Кубке мира в сегодняшнем спринте, занимает 62-ю строчку (13).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 301 очко.

2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 261.

3. Майя Дальквист (Швеция) — 253.

4. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 249.

5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 240.

6. Надине Фендрих (Швейцария) — 217.

7. Лаура Гиммлер (Германия) — 195.

8. Линн Сван (Швеция) — 188.

9. Колетта Ридзек (Германия) — 174.

10. Моа Илар (Швеция) — 174.

62. Дарья Непряева (Россия) — 13.