Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс продолжает лидировать, Непряева — 103-я

Олимпийская чемпионка 2018 года и трёхкратная победительница общего зачёта КМ американка Джессика Диггинс удерживает лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 564 очка.

Вторую строчку занимает шведка Йонна Сундлинг с результатом 537 очков. Тройку лидеров замыкает ещё одна представительница Швеции Моа Илар (535). Россиянка Дарья Непряева, которая дебютировала на Кубке мира в сегодняшнем спринте, занимает 103-ю строчку (13).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 564 очка.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 537.

3. Моа Илар (Швеция) — 535.

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 412.

5. Хейди Венг (Норвегия) — 375.

6. Майя Дальквист (Швеция) — 369.

7. Фрида Карлссон (Швеция) — 368.

8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 357.

9. Эмма Рибом (Швеция) — 338.

10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 280.

103. Дарья Непряева (Россия) — 13.