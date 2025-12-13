Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс продолжает лидировать, Непряева — 103-я

Олимпийская чемпионка 2018 года и трёхкратная победительница общего зачёта КМ американка Джессика Диггинс удерживает лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 564 очка.

Вторую строчку занимает шведка Йонна Сундлинг с результатом 537 очков. Тройку лидеров замыкает ещё одна представительница Швеции Моа Илар (535). Россиянка Дарья Непряева, которая дебютировала на Кубке мира в сегодняшнем спринте, занимает 103-ю строчку (13).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 564 очка.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 537.
3. Моа Илар (Швеция) — 535.
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 412.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 375.
6. Майя Дальквист (Швеция) — 369.
7. Фрида Карлссон (Швеция) — 368.
8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 357.
9. Эмма Рибом (Швеция) — 338.
10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 280.
103. Дарья Непряева (Россия) — 13.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
«Прочувствовала, что такое настоящий спринт». Дарья Непряева — о дебюте на Кубке мира
