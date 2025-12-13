Скидки
«Прочувствовала, что такое настоящий спринт». Дарья Непряева — о дебюте на Кубке мира

Российская лыжница Дарья Непряева в социальных сетях опубликовала пост после дебюта на Кубке мира. В спринте на этапе в Давосе (Швейцария) россиянка заняла 39-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«С дебютом на Кубке мира меня. Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — мне это понравилось. Приехав сюда позавчера из Чусового и выйдя покататься всего один раз, без каких-либо специальных работ (последняя скоростная работа была на масс-старте в Тюмени), я знатно прикурила — так тяжело мне ещё не было.

Старт на высоте 1600 метров, быстрый снег, сильные соперницы — всё новое и невероятно интересное. Это огромный рост и настоящий скачок вперёд. Сегодня я стала сильнее, чем вчера», — написала Непряева в социальных сетях.

