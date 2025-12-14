Кубок мира, женщины, 3-й этап: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 пройдёт женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Старт назначен на 15:45 мск. Трансляция соревнований в Давосе будет доступна на платформе Okko.
23-летняя россиянка Дарья Непряева, которая первой из женщин получила нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, в гонке стартует под 24-м номером.
Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):
11. Моа Лундгрен (Швеция).
22. Надине Фендрих (Швейцария).
23. Майя Дальквист (Швеция).
24. Дарья Непряева (Россия).
38. Моа Илар (Швеция).
42. Кертту Нисканен (Финляндия).
44. Аня Вебер (Швейцария).
46. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
52. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).
54. Пия Финк (Германия).
56. Джессика Диггинс (США).
63. Йоханна Хагстрём (Швеция).
69. Анна Мачехина (Беларусь).