Кубок мира, женщины, 3-й этап: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 пройдёт женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Старт назначен на 15:45 мск. Трансляция соревнований в Давосе будет доступна на платформе Okko.

23-летняя россиянка Дарья Непряева, которая первой из женщин получила нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, в гонке стартует под 24-м номером.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

11. Моа Лундгрен (Швеция).

22. Надине Фендрих (Швейцария).

23. Майя Дальквист (Швеция).

24. Дарья Непряева (Россия).

38. Моа Илар (Швеция).

42. Кертту Нисканен (Финляндия).

44. Аня Вебер (Швейцария).

46. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).

52. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

54. Пия Финк (Германия).

56. Джессика Диггинс (США).

63. Йоханна Хагстрём (Швеция).

69. Анна Мачехина (Беларусь).