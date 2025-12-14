Кубок мира, мужчины, 3-й этап: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Старт назначен на 11:50 мск. Трансляция соревнований будет доступна на платформе Okko.

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, стартует под 16-м номером.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 3-й этап, Давос. Мужчины. Индивидуальная гонка на 10 км. Свободный стиль. Старт-лист (частично):

16. Савелий Коростелёв (Россия).

34. Бен Огден (США).

36. Федерико Пеллегрино (Италия).

37. Фридрих Мох (Германия).

40. Ийво Нисканен (Финляндия).

42. Уго Лапалус (Франция).

44. Эйнар Хедегарт (Норвегия).

46. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

48. Эдвин Ангер (Швеция).

50. Эмиль Иверсен (Норвегия).

52. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

58. Мика Фермойлен (Австрия).

60. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

66. Йоханнес Клебо (Норвегия).

70. Андреас Рее (Норвегия).