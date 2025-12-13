Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо продолжает лидировать, Вике — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В сегодняшнем спринте в Давосе (Швейцария) норвежец выбыл в четвертьфинале. В активе Клебо 285 очков.

Вторую строчку занимает Оскар Опстад Вике из Норвегии с результатом 269 очков. Тройку сильнейших замкнул Эрик Вальнес (243).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 285 очков.

2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 269.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 243.

4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 240.

5. Бен Огден (США) — 231.

6. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 183.

7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 177.

8. Жуль Шаппа (Франция) — 173.

9. Алвар Мюльбак (Швеция) — 166.

10. Ларс Хегген (Швеция) — 158.