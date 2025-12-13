Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо продолжает лидировать, Вике — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В сегодняшнем спринте в Давосе (Швейцария) норвежец выбыл в четвертьфинале. В активе Клебо 285 очков.
Вторую строчку занимает Оскар Опстад Вике из Норвегии с результатом 269 очков. Тройку сильнейших замкнул Эрик Вальнес (243).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 285 очков.
2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 269.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 243.
4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 240.
5. Бен Огден (США) — 231.
6. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 183.
7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 177.
8. Жуль Шаппа (Франция) — 173.
9. Алвар Мюльбак (Швеция) — 166.
10. Ларс Хегген (Швеция) — 158.