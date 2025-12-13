Скидки
Сорин — о старте Коростелёва на КМ: было сложно ожидать от него попадания в топ-30

Сорин — о старте Коростелёва на КМ: было сложно ожидать от него попадания в топ-30
Старший тренер сборной России Егор Сорин высказался о выступлении российского лыжника Савелия Коростелёва в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Коростелёв не смог выйти в четвертьфинал соревнований, заняв 52-е место в квалификации.

«То, что Савелий попадёт в топ-30, было очень оптимистичным прогнозом. Если анализировать трассу в Давосе, качества Савелия, мне как тренеру было сложно ожидать от него именно сегодня попадания в топ-30. То, что в топ-30 он не попадёт, мне было относительно понятно. Но ничего страшного. Задачи показать какой-то высокий результат сегодня не было.

Безусловно, требуется время для адаптации к скоростям, которые здесь есть на Кубке мира. На таком снегу, на таком быстром, самое главное, технически сложном круге», – приводит слова Сорина Sport24.

Отметим, результата, показанного Коростелёвым достаточно для олимпийской квалификации, но это не гарантирует Савелию выступления на Олимпиаде-2026. Российским лыжникам предстоят дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

