Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Клебо — лидер, в топ-10 — семь норвежцев

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В сегодняшнем спринте в Давосе (Швейцария) норвежец выбыл в четвертьфинале. В активе Клебо 638 очков.

Вторую строчку занимает Харальд Эстберг Амундсен из Норвегии с результатом 504 очка. Тройку замыкает ещё один норвежец Эрик Вальнес (393).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 638 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 504.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 393.

4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 383.

5. Эдвин Ангер (Швеция) — 368.

6. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 358.

7. Мика Фермойлен (Австрия) — 339.

8. Андреас Рее (Норвегия) — 323.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 285.

10. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 269.