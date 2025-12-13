Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Клебо — лидер, в топ-10 — семь норвежцев

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В сегодняшнем спринте в Давосе (Швейцария) норвежец выбыл в четвертьфинале. В активе Клебо 638 очков.
Вторую строчку занимает Харальд Эстберг Амундсен из Норвегии с результатом 504 очка. Тройку замыкает ещё один норвежец Эрик Вальнес (393).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 638 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 504.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 393.
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 383.
5. Эдвин Ангер (Швеция) — 368.
6. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 358.
7. Мика Фермойлен (Австрия) — 339.
8. Андреас Рее (Норвегия) — 323.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 285.
10. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 269.