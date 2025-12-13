Пеллегрино — о втором месте в спринте: упущенная победа из-за нескольких сантиметров

Двукратный серебряный призёр Олимпиад 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился впечатлениями после спринтерской гонки этапа Кубка мира – 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Пеллегрино занял второе место в гонке, проиграв победителю французу Люке Шанава 0,3 секунды.

«Всё замечательно, однако есть маленький «минус» — упущенная победа из-за нескольких сантиметров. Возможно, если бы я немного сильнее в это верил, всё могло бы сложиться иначе. Но с «если» и «но» историю не пишут. Я всё равно стараюсь сделать её по-своему, быть здесь и соревноваться с соперниками на 15 лет младше меня в самом быстром и хитром формате лыжного спорта — это приносит мне удовольствие. И в этот мой последний сезон я смогу продолжать получать удовольствие», – приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.