Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Пеллегрино — о втором месте в спринте: упущенная победа из-за нескольких сантиметров

Пеллегрино — о втором месте в спринте: упущенная победа из-за нескольких сантиметров
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиад 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился впечатлениями после спринтерской гонки этапа Кубка мира – 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Пеллегрино занял второе место в гонке, проиграв победителю французу Люке Шанава 0,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 19:45 МСК
Окончено
1
Люка Шанава
Франция
2:17.6
2
Федерико Пеллегрино
Италия
2:17.6
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+1.2

«Всё замечательно, однако есть маленький «минус» — упущенная победа из-за нескольких сантиметров. Возможно, если бы я немного сильнее в это верил, всё могло бы сложиться иначе. Но с «если» и «но» историю не пишут. Я всё равно стараюсь сделать её по-своему, быть здесь и соревноваться с соперниками на 15 лет младше меня в самом быстром и хитром формате лыжного спорта — это приносит мне удовольствие. И в этот мой последний сезон я смогу продолжать получать удовольствие», – приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

Материалы по теме
Клебо психанул на Кубке мира! Норвежец упал, швырнул палки и убежал со стадиона
Клебо психанул на Кубке мира! Норвежец упал, швырнул палки и убежал со стадиона
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android