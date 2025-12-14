Скидки
Иверсен — о россиянах на Кубке мира: столько сильных норвежцев и нет конкуренции

Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен высказался о возвращении россиян на Кубок мира.

«С чисто спортивной точки зрения это позитивно. Немного жаль для спорта, что столько сильных норвежцев и нет конкуренции», — приводит слова Иверсена SVT Sport.

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева в субботу, 13 декабря, выступили в спринте на этапе в Давосе (Швейцария). Савелий занял 52-е место в квалификации, Дарья — 39-е.

Далее россияне выступят в индивидуальной гонке свободным стилем. Мужской старт запланирован на 11:50 мск. Женский — на 15:45. Коростелёв стартует под 16-м стартовым номером, Непряева — под 24-м.

