Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Ничего удивительного». Скинстад оценил выступление Коростелёва в спринте на КМ в Давосе

«Ничего удивительного». Скинстад оценил выступление Коростелёва в спринте на КМ в Давосе
Комментарии

Норвежский ТВ-эксперт Петтер Скинстад высказался о выступлении россиянина Савелия Коростелёва в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). В квалификации россиянин стал 52-м.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 16:24 МСК
Окончено

«В этом (результате Коростелёва. — Прим. «Чемпионата») нет ничего удивительного. В России сейчас недостаточно высокий уровень соревнований, чтобы показывать результаты высокого класса на Кубке мира.

Он выступает лучше в дистанционных гонках, посмотрим, что будет завтра, прежде чем давать какие-то оценки. Думаю, ему, как и другим отстранённым спортсменам, нужно время, чтобы войти в ритм. После «Тур де Ски» можно будет понять их состояние», — приводит слова Скинстада TV2.

Материалы по теме
Сорин — о старте Коростелёва на КМ: было сложно ожидать от него попадания в топ-30
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android