«Ничего удивительного». Скинстад оценил выступление Коростелёва в спринте на КМ в Давосе

Норвежский ТВ-эксперт Петтер Скинстад высказался о выступлении россиянина Савелия Коростелёва в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). В квалификации россиянин стал 52-м.

«В этом (результате Коростелёва. — Прим. «Чемпионата») нет ничего удивительного. В России сейчас недостаточно высокий уровень соревнований, чтобы показывать результаты высокого класса на Кубке мира.

Он выступает лучше в дистанционных гонках, посмотрим, что будет завтра, прежде чем давать какие-то оценки. Думаю, ему, как и другим отстранённым спортсменам, нужно время, чтобы войти в ритм. После «Тур де Ски» можно будет понять их состояние», — приводит слова Скинстада TV2.