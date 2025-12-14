Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам 2025/2026: во сколько начало разделки на 10 км с участием Коростелева, где смотреть

Где смотреть, во сколько начало разделки на 10 км с Коростелёвым на Кубке мира в Давосе
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем. Старт назначен на 11:50 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Не началось
Трансляция соревнований будет доступна на платформе Okko.

В соревнованиях примет участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Коростелёв стартует под 16-м номером.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Мужчины. Разделка 10 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

16. Савелий Коростелёв (Россия).
36. Федерико Пеллегрино (Италия).
39. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия).
40. Ийво Нисканен (Финляндия).
42. Уго Лапалус (Франция).
44. Эйнар Хедегарт (Норвегия).
46. Харальд Амундсен (Норвегия).
48. Эдвин Ангер (Норвегия).
50. Эмиль Иверсен (Норвегия).
52. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
58. Мика Фермойлен (Австрия).
60. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).
66. Йоханнес Клебо (Норвегия).
70. Андреас Рее (Норвегия).

Материалы по теме
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android