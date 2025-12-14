Где смотреть, во сколько начало разделки на 10 км с Коростелёвым на Кубке мира в Давосе

Сегодня, 14 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем. Старт назначен на 11:50 по московскому времени.

Трансляция соревнований будет доступна на платформе Okko.

В соревнованиях примет участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Коростелёв стартует под 16-м номером.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Мужчины. Разделка 10 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

16. Савелий Коростелёв (Россия).

36. Федерико Пеллегрино (Италия).

39. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия).

40. Ийво Нисканен (Финляндия).

42. Уго Лапалус (Франция).

44. Эйнар Хедегарт (Норвегия).

46. Харальд Амундсен (Норвегия).

48. Эдвин Ангер (Норвегия).

50. Эмиль Иверсен (Норвегия).

52. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

58. Мика Фермойлен (Австрия).

60. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

66. Йоханнес Клебо (Норвегия).

70. Андреас Рее (Норвегия).