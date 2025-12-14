Скидки
Кубок мира по лыжным гонкам 2025/2026: во сколько начало разделки на 10 км с участием Непряевой, где смотреть

Где смотреть, во сколько начало разделки на 10 км с Непряевой на Кубке мира в Давосе
Сегодня, 14 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем. Старт назначен на 15:45 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Не началось
Трансляция соревнований будет доступна на платформе Okko.

В соревнованиях примет участие 22-летняя российская лыжница Дарья Непряева, которая первой из женщин получила нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Непряева стартует под 24-м номером.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Женщины. Разделка 10 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

23. Майя Дальквист (Швеция).
24. Дарья Непряева (Россия).
38. Моа Илар (Швеция).
42. Кертту Нисканен (Финляндия).
44. Аня Вебер (Швейцария).
46. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
48. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия).
52. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).
56. Джессика Диггинс (США).
58. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия).
60. Тереза Штадлобер (Австрия).
63. Йоханна Хагстрём (Швеция).

Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева?
