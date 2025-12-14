Где смотреть, во сколько начало разделки на 10 км с Непряевой на Кубке мира в Давосе

Сегодня, 14 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем. Старт назначен на 15:45 по московскому времени.
В соревнованиях примет участие 22-летняя российская лыжница Дарья Непряева, которая первой из женщин получила нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Непряева стартует под 24-м номером.
Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Женщины. Разделка 10 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):
23. Майя Дальквист (Швеция).
24. Дарья Непряева (Россия).
38. Моа Илар (Швеция).
42. Кертту Нисканен (Финляндия).
44. Аня Вебер (Швейцария).
46. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
48. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия).
52. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).
56. Джессика Диггинс (США).
58. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия).
60. Тереза Штадлобер (Австрия).
63. Йоханна Хагстрём (Швеция).