Где смотреть, во сколько начало разделки на 10 км с Непряевой на Кубке мира в Давосе

Сегодня, 14 декабря, в Давосе (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем. Старт назначен на 15:45 по московскому времени.

Трансляция соревнований будет доступна на платформе Okko.

В соревнованиях примет участие 22-летняя российская лыжница Дарья Непряева, которая первой из женщин получила нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Непряева стартует под 24-м номером.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, 3-й этап, Давос. Женщины. Разделка 10 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

23. Майя Дальквист (Швеция).

24. Дарья Непряева (Россия).

38. Моа Илар (Швеция).

42. Кертту Нисканен (Финляндия).

44. Аня Вебер (Швейцария).

46. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).

48. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия).

52. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

56. Джессика Диггинс (США).

58. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия).

60. Тереза Штадлобер (Австрия).

63. Йоханна Хагстрём (Швеция).