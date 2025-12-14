Вероника Степанова выиграла гонку преследования на Кубке России в Чусовом, Пеклецова — 2-я

Олимпийская чемпионка 2022 года лыжница Вероника Степанова одержала победу в гонке преследования на дистанции 10 км свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. В финале она показала результат 26.32,4. Второе место заняла Алина Пеклецова с отставанием 26,6 секунды. Тройку лучших замкнула Евгения Крупицкая (+1.12,7).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Разделка 10 км, женщины. Результаты: