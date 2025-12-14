Скидки
Лыжи

Вероника Степанова выиграла гонку преследования на Кубке России в Чусовом, Пеклецова — 2-я

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года лыжница Вероника Степанова одержала победу в гонке преследования на дистанции 10 км свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. В финале она показала результат 26.32,4. Второе место заняла Алина Пеклецова с отставанием 26,6 секунды. Тройку лучших замкнула Евгения Крупицкая (+1.12,7).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Гонка преследования. Свободный стиль. 10 км
14 декабря 2025, воскресенье. 09:05 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Республика Татарстан
26:32.4
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+26.6
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+1:12.7

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Разделка 10 км, женщины. Результаты:

  1. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 26.32,4.
  2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — отставание 26,6.
  3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.12,7.
  4. Арина Кусургашева (Республика Алтай) +1.13,4.
  5. Елизавета Шалабода (Москва) +2.31,5.
Комментарии
