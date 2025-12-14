Стали известны стартовые номера российских лыжников в их второй гонке на Кубке мира

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили стартовые номера на гонку с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира сезона-2025/2026, который пройдёт в Давосе (Швейцария).

Савелий Коростелёв выйдет на старт под 16-м номером. Начало мужского забега запланировано на 11:40 мск.

Дарья Непряева стартует в гонке под 24-м номером. Женский забег стартует в 15:45 по московскому времени.

Непряева и Коростелёв стали первыми обладателями нейтрального статуса из России от FIS после международного бана. Российские лыжники выступают на международных соревнованиях впервые с февраля 2022 года.