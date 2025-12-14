Скидки
В Давосе Клебо показал худшее выступление в личном спринте за 10 лет

В Давосе Клебо показал худшее выступление в личном спринте за 10 лет
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал на этапе Кубка мира в Давосе худшее выступление в личном спринте за 10 лет. Спортсмен не смог отобраться в полуфинал спринтерской гонки, показав в первом забеге четвертьфинальной стадии лишь четвёртое время.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Четвертьфинал. Забег 1
13 декабря 2025, суббота. 18:45 МСК
Окончено

Клебо не выбывал из четвертьфинала с 3 февраля 2016 года, когда он дебютировал на Кубке мира, заняв 15-е место в Драммене. Это было 3601 день назад.

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, выступающие на Кубке мира в нейтральном статусе, не смогли пройти квалификационный этап спринта. Непряева финишировала 39-й, Коростелёв — 52-м. Показанный результат не помешал россиянам подтвердить квоту для участия в Олимпийских играх.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 16:24 МСК
Окончено
Да, да, да! Российские лыжники завоевали квоты на Олимпиаду-2026!
Да, да, да! Российские лыжники завоевали квоты на Олимпиаду-2026!
Комментарии
