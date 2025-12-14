Скидки
Лыжи

Клебо был в ярости после провального выступления в спринте на этапе КМ в Давосе — NRK

Клебо был в ярости после провального выступления в спринте на этапе КМ в Давосе — NRK
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сильно разозлился из-за своего неудачного выступления в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Титулованный норвежец выбыл на стадии четвертьфинала, заняв в своём забеге четвёртое место.

«Он был в ярости, когда выезжал за пределы финишной зоны, и очень раздражён собой», — сказал комментатор NRK Янн Пост, добавив, что Клебо разбросал палки.

В Давосе Йоханнес Клебо показал худший результат в спринте за последние 10 лет. Клебо не выбывал из четвертьфинала с 3 февраля 2016 года, когда он дебютировал на КМ, заняв 15-е место в Драммене.

