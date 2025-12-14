«Господи, как мы переживаем». Непряева показала реакцию на выступление Коростелёва

Российская лыжница Дарья Непряева, в текущие выходные принимающая участие в этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, показала на странице в соцсети эмоции во время выступления своего соотечественника и напарника по тренировочной группе Савелия Коростелёва.

Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, принимающие в Кубке мира участие в нейтральном статусе, не смогли пройти квалификационный этап спринта. Непряева финишировала 39-й, Коростелёв — 52-м. Показанный результат не помешал россиянам подтвердить квоту для участия в Олимпийских играх.

«Господи, как мы переживаем за него. У меня руки трясутся, я вообще переживаю за него. Савелий, давай! На самом деле очень тяжело. Вы даже представить не можете, насколько тяжело. Он дышит — и вот я примерно так же бежала», — сказала Непряева в видеосообщении, опубликованном в совместном телеграм-канале российских лыжников.