Сергей Ардашев выиграл пасьют на этапе Кубка России в Чусовом, Большунов — второй

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он преодолел дистанцию 15 км за 36.11,6. Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием 35,2 секунды. Тройку призёров замкнул Артём Мальцев (+1.09,6).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Гонка преследования 15 км, мужчины. Результаты: