Сергей Ардашев выиграл пасьют на этапе Кубка России в Чусовом, Большунов — второй
Поделиться
Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он преодолел дистанцию 15 км за 36.11,6. Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием 35,2 секунды. Тройку призёров замкнул Артём Мальцев (+1.09,6).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
14 декабря 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
36:11.6
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+35.2
3
Артём Мальцев
Тюменская область
+1:09.6
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Гонка преследования 15 км, мужчины. Результаты:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 36.11,6.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 35,2.
- Артём Мальцев (Тюменская область) +1.09,6.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) +1.09,9.
- Андрей Сахаров (Костромская область) +1.15,7.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
11:16
-
11:12
-
10:26
-
10:26
-
09:51
-
09:40
-
09:23
-
08:50
-
07:30
-
06:00
-
00:56
-
00:51
- 13 декабря 2025
-
23:53
-
23:27
-
23:18
-
23:14
-
22:41
-
22:22
-
22:09
-
21:38
-
21:29
-
21:11
-
21:02
-
20:55
-
20:41
-
20:22
-
20:02
-
19:47
-
19:39
-
19:22
-
19:09
-
18:40
-
18:25
-
18:17
-
18:10