Сергей Ардашев выиграл пасьют на этапе Кубка России в Чусовом, Большунов — второй

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он преодолел дистанцию 15 км за 36.11,6. Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием 35,2 секунды. Тройку призёров замкнул Артём Мальцев (+1.09,6).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
14 декабря 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
36:11.6
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+35.2
3
Артём Мальцев
Тюменская область
+1:09.6

