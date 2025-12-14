Скидки
«Они улыбались, страха нет». Сорин — о самочувствии Коростелёва и Непряевой в Давосе

«Они улыбались, страха нет». Сорин — о самочувствии Коростелёва и Непряевой в Давосе
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как себя ощущают его подопечные, российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, на текущий момент находящиеся в швейцарском Давосе, где принимают участие в этапе Кубка мира.

Непряева и Коростелёв, выступающие на Кубке мира в нейтральном статусе, не смогли пройти квалификационный этап спринта. Непряева финишировала 39-й, Коростелёв — 52-м. Показанный результат не помешал россиянам подтвердить квоту для участия в Олимпийских играх.

В воскресенье оба спортсмена выступят в гонке с раздельным стартом свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 16:24 МСК
Окончено

«Надо было набрать хоть какие‑то очки, чтобы попасть в тридцатку сильнейших в Кубке наций, а так как стран всего 28, из тех, кто набрал очки, то даже тех очков, что набрала Даша, хватит.

Адаптация ребят на Кубке мира проходит хорошо. Они улыбались, страха нет. Они не перегорели. Им комфортно. Соперники и болельщики встретили очень хорошо. Савелий, наверное, уже пообщался с каждым участником Кубка мира. Все их поздравляют. Даша тоже общается.

Я здесь неофициально могу быть только с обычными болельщиками. Многие нам предлагают помощь, приходится обращаться за ней. Организаторы следят за экипировкой, они дают одобрение комбинезонов. Мы не бегали никогда в горах. Даше очень сложно было после перелётов.

Каждый журналист хочет пообщаться с Савелием и с Дарьей, но они справляются с волнением», — сказала Сорин в эфире «Матч ТВ».

