Савелий Коростелёв занял 25-е место в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на 25-й позиции в гонке с раздельным стартом в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию 10 км свободным стилем за 24.01,0.

От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, Коростелёв отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом,10 км, свободный стиль. Мужчины: