Эйнар Хедегарт выиграл разделку на 10 км на Кубке мира в Давосе, Йоханнес Клебо четвёртый

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт одержал победу в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 22.40,7.

Пьедестал дополнили ещё два лыжника из Норвегии. Второе место занял Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 11,7 секунды, тройку призёров замкнул Маттис Стенсхаген (+18,8).

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял четвёртое место (+24,1). Российский лыжник Савелий Коростелёв стал 25-м (+1.20,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом,10 км, свободный стиль. Мужчины: