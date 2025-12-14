Скидки
Эйнар Хедегарт выиграл разделку на 10 км на Кубке мира в Давосе, Йоханнес Клебо четвёртый

Комментарии

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт одержал победу в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 22.40,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Идёт
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8

Пьедестал дополнили ещё два лыжника из Норвегии. Второе место занял Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 11,7 секунды, тройку призёров замкнул Маттис Стенсхаген (+18,8).

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял четвёртое место (+24,1). Российский лыжник Савелий Коростелёв стал 25-м (+1.20,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом,10 км, свободный стиль. Мужчины:

  1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 22.40,7.
  2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 11,7.
  3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +18,8.
  4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +24,1.
  5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +30,6.
  6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +31,1.
