Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Хотел разгромить остальных». Эйнар Хедегарт — о победе в разделке на КМ в Давосе

«Хотел разгромить остальных». Эйнар Хедегарт — о победе в разделке на КМ в Давосе
Комментарии

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт прокомментировал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). У занявшего второго места Харальда Эстберга Амундсена он выиграл 11 секунд.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8

«Я больше доволен этой победой, чем первой. Именно так я и хотел побеждать, хотел разгромить остальных. Это было безумие.

На первом телевизионном пункте мне немного повезло, но потом я смог перегруппироваться после поворота и спуска, так что всё хорошо», — сказал Хедегарт после финиша.


Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом,10 км, свободный стиль. Мужчины:

  1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 22.40,7.
  2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 11,7.
  3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +18,8.
Материалы по теме
Савелий Коростелёв занял 25-е место в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android