«Хотел разгромить остальных». Эйнар Хедегарт — о победе в разделке на КМ в Давосе
Поделиться
Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт прокомментировал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). У занявшего второго места Харальда Эстберга Амундсена он выиграл 11 секунд.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8
«Я больше доволен этой победой, чем первой. Именно так я и хотел побеждать, хотел разгромить остальных. Это было безумие.
На первом телевизионном пункте мне немного повезло, но потом я смог перегруппироваться после поворота и спуска, так что всё хорошо», — сказал Хедегарт после финиша.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом,10 км, свободный стиль. Мужчины:
- Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 22.40,7.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 11,7.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) +18,8.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
13:30
-
13:08
-
13:04
-
12:45
-
12:30
-
11:59
-
11:16
-
11:12
-
10:26
-
10:26
-
09:51
-
09:40
-
09:23
-
08:50
-
07:30
-
06:00
-
00:56
-
00:51
- 13 декабря 2025
-
23:53
-
23:27
-
23:18
-
23:14
-
22:41
-
22:22
-
22:09
-
21:38
-
21:29
-
21:11
-
21:02
-
20:55
-
20:41
-
20:22
-
20:02
-
19:47
-
19:39