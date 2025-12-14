«Хотел разгромить остальных». Эйнар Хедегарт — о победе в разделке на КМ в Давосе

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт прокомментировал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). У занявшего второго места Харальда Эстберга Амундсена он выиграл 11 секунд.

«Я больше доволен этой победой, чем первой. Именно так я и хотел побеждать, хотел разгромить остальных. Это было безумие.

На первом телевизионном пункте мне немного повезло, но потом я смог перегруппироваться после поворота и спуска, так что всё хорошо», — сказал Хедегарт после финиша.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом,10 км, свободный стиль. Мужчины:

Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 22.40,7. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 11,7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +18,8.