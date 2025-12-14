«Буду злой ещё несколько дней». Йоханнес Клебо — о неудачном выступлении в Давосе
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил своё выступление в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), в которой занял четвёртое место.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8
— Сегодня три человека были лучше, так что мне досталось четвёртое место. Ухожу на рождественский перерыв с огромной улыбкой.
— Как прошли последние 24 часа?
— Я ел и отлично проводил время. Я был раздражён, да. Я был зол и, вероятно, буду злой ещё несколько дней, — сказал Клебо после финиша в эфире Viaplay.
Днём ранее в Давосе Йоханнес Клебо показал худший результат в спринте за последние 10 лет. Клебо не выбывал из четвертьфинала с 3 февраля 2016 года, когда он дебютировал на КМ, заняв 15-е место в Драммене.
