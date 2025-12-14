Скидки
Лыжи Новости

«Отставание не критичное». Бородавко — о результате Коростелёва на Кубке мира

«Отставание не критичное». Бородавко — о результате Коростелёва на Кубке мира
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление российского лыжника Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира в Давосе.

В воскресенье Коростелёв по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, он отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8

«Во-первых, это была дистанционная гонка, и она прошла достаточно неплохо. Проигрыш первому месту хоть и заметный, но он сопоставим с отставанием от его прямых конкурентов. Отставание не критичное. Будем надеяться, что по мере адаптации он будет постепенно подниматься выше по финишному протоколу.

У Савелия хватает FIS-очков, чтобы принять участие во всех индивидуальных гонках Олимпиады. Никаких вопросов в этом не возникает. Единственное, должна пройти комиссия МОК, которая одобрит его участие», – приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Коростелёв проиграл норвежцам очень много. Будет ли лучше к Олимпиаде?
Коростелёв проиграл норвежцам очень много. Будет ли лучше к Олимпиаде?
