«Отставание не критичное». Бородавко — о результате Коростелёва на Кубке мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление российского лыжника Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира в Давосе.

В воскресенье Коростелёв по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, он отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место).

«Во-первых, это была дистанционная гонка, и она прошла достаточно неплохо. Проигрыш первому месту хоть и заметный, но он сопоставим с отставанием от его прямых конкурентов. Отставание не критичное. Будем надеяться, что по мере адаптации он будет постепенно подниматься выше по финишному протоколу.

У Савелия хватает FIS-очков, чтобы принять участие во всех индивидуальных гонках Олимпиады. Никаких вопросов в этом не возникает. Единственное, должна пройти комиссия МОК, которая одобрит его участие», – приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».