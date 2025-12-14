Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко: то, что Коростелёв показывает такой уровень, позволяет судить о всей команде

Бородавко: то, что Коростелёв показывает такой уровень, позволяет судить о всей команде
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). В спринте он занял 52-е место, в гонке с раздельного старта на 10 км — 25-е.

«На результат влияет слишком много факторов, поэтому делать однозначные выводы по всей сборной мы не будем. Однако то, что один из лидеров сборной показывает такой уровень, позволяет в какой-то степени судить о готовности всей команды», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Коростелёв выступает на Кубке мира в качестве индивидуального нейтрального атлета (AIN).

Материалы по теме
Российские лыжи остались в тени Кубка мира. А в Чусовом было интересно!
Российские лыжи остались в тени Кубка мира. А в Чусовом было интересно!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android