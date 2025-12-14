Бородавко: то, что Коростелёв показывает такой уровень, позволяет судить о всей команде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). В спринте он занял 52-е место, в гонке с раздельного старта на 10 км — 25-е.

«На результат влияет слишком много факторов, поэтому делать однозначные выводы по всей сборной мы не будем. Однако то, что один из лидеров сборной показывает такой уровень, позволяет в какой-то степени судить о готовности всей команды», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Коростелёв выступает на Кубке мира в качестве индивидуального нейтрального атлета (AIN).