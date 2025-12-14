В Норвегии отреагировали на 25-е место Коростелёва в разделке на Кубке мира в Давосе

Эксперт норвежского телеканала NRK Фредрик Окленд оценил выступление российского лыжника Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он занял итоговое 25-е место, хотя показал один из лучших результатов на первых километрах дистанции.

«К этому рывку, наверное, следует отнестись с долей скептицизма. Ему пришлось нелегко», — приводит слова Окленда NRK.

От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, Коростелёв отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место). Российские лыжники выступают на Кубке мира впервые с 2022 года.