В Норвегии отреагировали на 25-е место Коростелёва в разделке на Кубке мира в Давосе

В Норвегии отреагировали на 25-е место Коростелёва в разделке на Кубке мира в Давосе
Эксперт норвежского телеканала NRK Фредрик Окленд оценил выступление российского лыжника Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он занял итоговое 25-е место, хотя показал один из лучших результатов на первых километрах дистанции.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8

«К этому рывку, наверное, следует отнестись с долей скептицизма. Ему пришлось нелегко», — приводит слова Окленда NRK.

От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, Коростелёв отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место). Российские лыжники выступают на Кубке мира впервые с 2022 года.

Материалы по теме
Бородавко: то, что Коростелёв показывает такой уровень, позволяет судить о всей команде
Материалы по теме
Непряева бежит вторую гонку на Кубке мира! Дарья идёт в десятке сильнейших. LIVE
Live
Непряева бежит вторую гонку на Кубке мира! Дарья идёт в десятке сильнейших. LIVE
