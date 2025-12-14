В Норвегии отреагировали на 25-е место Коростелёва в разделке на Кубке мира в Давосе
Эксперт норвежского телеканала NRK Фредрик Окленд оценил выступление российского лыжника Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Он занял итоговое 25-е место, хотя показал один из лучших результатов на первых километрах дистанции.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8
«К этому рывку, наверное, следует отнестись с долей скептицизма. Ему пришлось нелегко», — приводит слова Окленда NRK.
От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, Коростелёв отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место). Российские лыжники выступают на Кубке мира впервые с 2022 года.
Материалы по теме
