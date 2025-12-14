Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Хедегарт рассказал, что в день победы в разделке в Давосе проснулся с больным горлом

Хедегарт рассказал, что в день победы в разделке в Давосе проснулся с больным горлом
Комментарии

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, выигравший гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе, поделился своими эмоциями от показанного результата и сообщил, что утром проснулся с болью в горле.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8

«Мне снова удалось показать, на что я способен, и на втором круге я почувствовал, что это один из тех дней. Я чувствовал это с самого начала, но немного опоздал со старта. Но на втором круге произошло что-то совершенно безумное, и я добился невероятно хороших результатов во втором круге. И именно так я хочу решать задачи в лыжном спорте. Я очень сильно стартовал на втором круге. У меня было много энергии, и я не чувствовал высоты. Я очень доволен этим.

Я немного устал после пары километров, но сумел резко мобилизоваться с вершины и в конце. И хорошие результаты во втором круге очень помогают. Сначала я услышал 10 секунд, потом 15, потом 25 и, наконец, 35 секунд. Это тоже даёт энергию.

Сегодня утром я проснулся с болью в горле. Это очень сильно расстраивает, у меня не болело горло с апреля, поэтому я подумал, что заболел», — сказал Хедегарт для Via Play.

Материалы по теме
Коростелёв проиграл норвежцам очень много. Будет ли лучше к Олимпиаде?
Коростелёв проиграл норвежцам очень много. Будет ли лучше к Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android