Хедегарт рассказал, что в день победы в разделке в Давосе проснулся с больным горлом

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, выигравший гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе, поделился своими эмоциями от показанного результата и сообщил, что утром проснулся с болью в горле.

«Мне снова удалось показать, на что я способен, и на втором круге я почувствовал, что это один из тех дней. Я чувствовал это с самого начала, но немного опоздал со старта. Но на втором круге произошло что-то совершенно безумное, и я добился невероятно хороших результатов во втором круге. И именно так я хочу решать задачи в лыжном спорте. Я очень сильно стартовал на втором круге. У меня было много энергии, и я не чувствовал высоты. Я очень доволен этим.

Я немного устал после пары километров, но сумел резко мобилизоваться с вершины и в конце. И хорошие результаты во втором круге очень помогают. Сначала я услышал 10 секунд, потом 15, потом 25 и, наконец, 35 секунд. Это тоже даёт энергию.

Сегодня утром я проснулся с болью в горле. Это очень сильно расстраивает, у меня не болело горло с апреля, поэтому я подумал, что заболел», — сказал Хедегарт для Via Play.