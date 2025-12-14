Лыжник Ардашев заявил, что без объяснения причин не получил нейтральный статус от FIS

Российский лыжник Сергей Ардашев признался, что не получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) без объяснения причин.
«Пришёл отказ, можно сказать, без объяснения причин. Просто по каким-то критериям, видимо, не прохожу. Попросил объяснить, ответа не было. Когда следующий раз? Через год, два, три, четыре. Конечно, будем пробовать, будем думать, что делать, обидно, что не получилось отобраться, но это жизнь», — приводит слова Ардашева ТАСС.
Ранее нейтральные статусы получили два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Спортсмены принимают участие на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), который проходит на этих выходных.