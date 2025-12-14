Скидки
Коростелёв показал, как поддерживает Непряеву во время гонки в Давосе

Коростелёв показал, как поддерживает Непряеву во время гонки в Давосе
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в телеграм-канале видеосообщение, в котором показал, как эмоционально поддерживает соотечественницу и напарницу по тренировочному штабу Дарью Непряеву во время её выступления в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на Кубке мира в Давосе.

Видео доступно в телеграм-канале Комитет спортсменов.

«Даша, оп-оп-оп, хорошо начала! Третья, +12! Секунду у Дальквист выигрываешь! Аккуратнее, на спуске будешь», — сказал Коростелёв в видео, которое опубликовал в совместном телеграм-канале российских лыжников.

Непряева финишировала в гонке с результатом 27.45,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
26:34.9
2
Моа Илар
Швеция
+2.1
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+2.2

Ранее сам Коростелёв по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя, норвежца Эйнара Хедегарта, он отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8
