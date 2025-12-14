Коростелёв показал, как поддерживает Непряеву во время гонки в Давосе

Российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в телеграм-канале видеосообщение, в котором показал, как эмоционально поддерживает соотечественницу и напарницу по тренировочному штабу Дарью Непряеву во время её выступления в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на Кубке мира в Давосе.
Видео доступно в телеграм-канале Комитет спортсменов.
«Даша, оп-оп-оп, хорошо начала! Третья, +12! Секунду у Дальквист выигрываешь! Аккуратнее, на спуске будешь», — сказал Коростелёв в видео, которое опубликовал в совместном телеграм-канале российских лыжников.
Непряева финишировала в гонке с результатом 27.45,1.
Ранее сам Коростелёв по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя, норвежца Эйнара Хедегарта, он отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место).
