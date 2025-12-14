Скидки
Лыжи

«В целом положительно оцениваю». Сорин — о выступлении Коростелёва на КМ в Давосе

«В целом положительно оцениваю». Сорин — о выступлении Коростелёва на КМ в Давосе
Старший тренер сборной России Егор Сорин, под руководством которого тренируется участник Кубка мира — 2025/26 в Давосе Савелий Коростелёв, оценил результат своего подопечного.

В воскресенье Коростелёв по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, он отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место). Несмотря на оба результата, Коростелёву удалось подтвердить олимпийскую квоту.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8

«Савелий показал хороший результат — попал в топ-30. Что касается усталости на финише, то тут есть много причин. В первую очередь это другие кондиции, а ещё более быстрый снег и жёсткая трасса, где есть технически сложные спуски. На такой трассе нужно иметь опыт бегать, а у Савелия его пока нет. Он первый раз попробовал.

В целом положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него. Дальше будет подготовка к «Тур де Ски». Тренироваться Савелий будет в Италии. От него никаких результатов не ждём. Основная задача — адаптация», — приводит слова Сорина Sport24.

