«В целом положительно оцениваю». Сорин — о выступлении Коростелёва на КМ в Давосе

Старший тренер сборной России Егор Сорин, под руководством которого тренируется участник Кубка мира — 2025/26 в Давосе Савелий Коростелёв, оценил результат своего подопечного.

В воскресенье Коростелёв по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, он отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место). Несмотря на оба результата, Коростелёву удалось подтвердить олимпийскую квоту.

«Савелий показал хороший результат — попал в топ-30. Что касается усталости на финише, то тут есть много причин. В первую очередь это другие кондиции, а ещё более быстрый снег и жёсткая трасса, где есть технически сложные спуски. На такой трассе нужно иметь опыт бегать, а у Савелия его пока нет. Он первый раз попробовал.

В целом положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него. Дальше будет подготовка к «Тур де Ски». Тренироваться Савелий будет в Италии. От него никаких результатов не ждём. Основная задача — адаптация», — приводит слова Сорина Sport24.