Дарья Непряева заняла 20-е место в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе
23-летняя российская лыжница Дарья Непряева финишировала на 20-й позиции в гонке с раздельным стартом в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Давосе (Швейцария). Она преодолела дистанцию 10 км свободным стилем за 27.45,2.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
26:34.9
2
Моа Илар
Швеция
+2.1
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+2.2
От победительницы гонки, Каролине Симпсон-Ларсен, Непряева отстала на 1.10,2. Дарья проводила вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (39-е место).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины:
- Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 26.34,9.
- Моа Илар (Швеция) — отставание 2,1.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +2,2.
