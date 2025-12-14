Дарья Непряева заняла 20-е место в разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева финишировала на 20-й позиции в гонке с раздельным стартом в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Давосе (Швейцария). Она преодолела дистанцию 10 км свободным стилем за 27.45,2.

От победительницы гонки, Каролине Симпсон-Ларсен, Непряева отстала на 1.10,2. Дарья проводила вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (39-е место).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины: