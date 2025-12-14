Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежка Симпсон-Ларсен сенсационно выиграла разделку на 10 км на этапе КМ в Давосе

Норвежка Симпсон-Ларсен сенсационно выиграла разделку на 10 км на этапе КМ в Давосе
Комментарии

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен неожиданно одержала победу в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Она преодолела дистанцию за 26.34,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
26:34.9
2
Моа Илар
Швеция
+2.1
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+2.2

Второе место заняла Моа Илар из Швеции с отставанием 2,1 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна норвежка Астрид Эйре Слинн (+2,2). Российская лыжница Дарья Непряева финишировала на 20-м месте (+1.10,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины:

  1. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 26.34,9.
  2. Моа Илар (Швеция) — отставание 2,1.
  3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +2,2.
  4. Майя Дальквист (Швеция) +6,0.
  5. Джессика Диггинс (США) +10,3.
Материалы по теме
Россияне быстро осваиваются на лыжном Кубке мира! Непряева и Коростелёв — уже в топ-25
Россияне быстро осваиваются на лыжном Кубке мира! Непряева и Коростелёв — уже в топ-25
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android