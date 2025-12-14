Норвежка Симпсон-Ларсен сенсационно выиграла разделку на 10 км на этапе КМ в Давосе

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен неожиданно одержала победу в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Она преодолела дистанцию за 26.34,9.

Второе место заняла Моа Илар из Швеции с отставанием 2,1 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна норвежка Астрид Эйре Слинн (+2,2). Российская лыжница Дарья Непряева финишировала на 20-м месте (+1.10,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины: