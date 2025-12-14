Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Волков рассказал, когда может получить нейтральный статус от FIS

Сергей Волков рассказал, когда может получить нейтральный статус от FIS
Сергей Волков
Комментарии

Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков поделился информацией о процессе получения им нейтрального статуса. Спортсмен рассказал, что находится в контакте с Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Его заявка на получение допуска в данный момент рассматривается, но необходимый для допуска FIS-код уже активирован.

«Мой FIS-code активирован. Достать своей настойчивостью сотрудников международной федерации у меня получилось.

Нейтральный статус я пока не получил. Сказали ждать. Главная проблема, которая затягивала весь процесс — отсутствие активного FIS-кода. Теперь она решена», — написал Волков в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Россияне быстро осваиваются на лыжном Кубке мира! Непряева и Коростелёв — уже в топ-25
Россияне быстро осваиваются на лыжном Кубке мира! Непряева и Коростелёв — уже в топ-25
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android