Сергей Волков рассказал, когда может получить нейтральный статус от FIS

Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков поделился информацией о процессе получения им нейтрального статуса. Спортсмен рассказал, что находится в контакте с Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Его заявка на получение допуска в данный момент рассматривается, но необходимый для допуска FIS-код уже активирован.

«Мой FIS-code активирован. Достать своей настойчивостью сотрудников международной федерации у меня получилось.

Нейтральный статус я пока не получил. Сказали ждать. Главная проблема, которая затягивала весь процесс — отсутствие активного FIS-кода. Теперь она решена», — написал Волков в своём телеграм-канале.