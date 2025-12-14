Скидки
«В каком-то смысле я уже отобрался на Олимпиаду». Хедегарт — о своих результатах на КМ

Норвежский лыжник победитель этапов Кубка мира Эйнар Хедегарт считает, что отобрался на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Он исходит из своих результатов на старте сезона-2025/2026. Норвежец принял участие в трёх гонках на Кубке мира и трижды попадал на подиум, дважды завоевав золото и один раз серебро.

— Сейчас у меня на руках чертовски сильные козыри.

— Ты уже отобрался на Олимпиаду?
— В каком-то смысле. Я не принимаю отбор как должное, хотя сейчас, конечно, могу немного расслабиться. Форма может уйти, можно заболеть в неподходящий момент. Может случиться многое, но по уровню я сейчас отобрался. Однако я не получу эту информацию до официального объявления состава, — приводит слова Хедегарта VG.

Сергей Волков рассказал, когда может получить нейтральный статус от FIS
