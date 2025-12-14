«Стыдно!» Эмиль Иверсен оценил результаты шведских лыжников на этапе Кубка мира в Давосе
Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен высказался о результатах мужской сборной Швеции на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Лучшим из шведов в коньковой разделке на 10 км стал Густаф Берглунд, занявший 15-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8
«Как всегда норвежское доминирование. У меня есть только одно, что сказать иностранцам: им нужно собраться.
Стыдно! Какое место у лучшего шведа? 15-е. Это прогресс, но ужасно плохо. Если бы был шведом, то, наверное, уже был бы в составе. Но быть им сейчас не очень весело — я предпочитаю быть норвежцем», — приводит слова Иверсена Expressen.
