«Стыдно!» Эмиль Иверсен оценил результаты шведских лыжников на этапе Кубка мира в Давосе

Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен высказался о результатах мужской сборной Швеции на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Лучшим из шведов в коньковой разделке на 10 км стал Густаф Берглунд, занявший 15-е место.

«Как всегда норвежское доминирование. У меня есть только одно, что сказать иностранцам: им нужно собраться.

Стыдно! Какое место у лучшего шведа? 15-е. Это прогресс, но ужасно плохо. Если бы был шведом, то, наверное, уже был бы в составе. Но быть им сейчас не очень весело — я предпочитаю быть норвежцем», — приводит слова Иверсена Expressen.